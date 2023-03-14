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Son dakika! Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 279 kişi tutuklandı

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Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Son dakika! Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 279 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 279 kişi tutuklandı.

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