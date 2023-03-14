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Kahramanmaraş'ta 4.9'luk deprem

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Giriş: 14.03.2023 18:13
AFAD, Kahramanmaraş Çağlayancerit'te saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş’ta 4.9’luk deprem
Kahramanmaraş'ta 4.9'luk deprem
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