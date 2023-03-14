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Çanakkale açıklarında lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Çanakkale açıklarında lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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