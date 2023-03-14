Çanakkale açıklarında lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. 'TCSG-28' botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen lastik bottaki Yemen, Eritre, Somali, Etiyopya ve Gambiya uyruklu düzensiz göçmenleri karaya çıkardı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü. RUSYA'DAN TAHIL KORİDORU KARARI MSB'DEN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN