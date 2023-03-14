Gaziantep’te asrın felaketinin izleri görenleri dehşete düşürdü: Deprem değil kıyamet diyoruz

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi. Mahalle muhtarı Savaş Kuş, "Depremden günler sonra dededen kalma araziye geldik. Toprak kaymaları, 1-2 metre yarılmalar olmuş." dedi.