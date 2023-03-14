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Gaziantep’te asrın felaketinin izleri görenleri dehşete düşürdü: Deprem değil kıyamet diyoruz

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi'nde depremlerde oluşan yarık ve çöküntüler görüntülendi. Mahalle muhtarı Savaş Kuş, "Depremden günler sonra dededen kalma araziye geldik. Toprak kaymaları, 1-2 metre yarılmalar olmuş." dedi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:20
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Gaziantep’te asrın felaketinin izleri görenleri dehşete düşürdü: Deprem değil kıyamet diyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Çerçili Mahallesi'nde bazı evler yıkıldı.

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Gaziantep’te asrın felaketinin izleri görenleri dehşete düşürdü: Deprem değil kıyamet diyoruz

Can kayıplarının yaşandığı, bazı evlerin de ağır hasar gördüğü mahallede bir evin bahçesinin yaklaşık 1 metre çöktüğü, yer yer yarıklar oluştuğu görüldü.

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Gaziantep’te asrın felaketinin izleri görenleri dehşete düşürdü: Deprem değil kıyamet diyoruz

Mahallenin muhtarı Savaş Kuş, depremde mahallede 14 evin yıkıldığını, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 evin de ağır hasarlı olduğunu söyledi.

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Gaziantep’te asrın felaketinin izleri görenleri dehşete düşürdü: Deprem değil kıyamet diyoruz

Acil yıkılacak olan binalarda yıkım işlemlerinin tamamlandığını belirten Kuş, şöyle konuştu:

"Depremden günler sonra dededen kalma araziye geldik. Toprak kaymaları, 1-2 metre yarılmalar olmuş."

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Gaziantep’te asrın felaketinin izleri görenleri dehşete düşürdü: Deprem değil kıyamet diyoruz

Mahalle muhtarı Savaş Kuş, "Deprem çok sıkıymış, tarlanın içinde oval daireler çizmiş, köyün her tarafına vurmuş. Buna deprem demiyoruz, kıyamet diyoruz." dedi.