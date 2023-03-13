"Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının belli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?