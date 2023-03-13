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Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Çorum ve Samsun’da okullar tatil mi olacak? 14 Mart’ta Çorum’da okullar tatil mi olacak?

"Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava durumu son dakika olarak açıklandı. Kar yağışının belli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Çorum'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?

"Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının belli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?

Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede dün akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yoğun yağışla ilçenin özellikle kırsal kesimleri beyaza büründü.

İlçedeki ekili araziler de kar altında kaldı.

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının aralıklarla gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

ÇORUM VE SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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