İYİ Parti'de istifa depremi! Şebnem Bursalı kulis bilgilerini A Haber'de anlattı: "Yavuz Ağıralioğlu yarından sonra bırakırsa şaşırmam"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yakın bir tarihte HDP'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmişti.

İYİ Parti kanadı, ittifakın 'gizli' ortağının bu çıkışından rahatsız olmuş, İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "CHP Genel Başkanı olarak istediği partiyle görüşebilir" çıkışı yapmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise dün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ile görüşeceğini' ifade etmişti.

İYİ Parti ile CHP arasındaki, "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam tiyatorusu" ile bir kez daha tescillendi.