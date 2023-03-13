İYİ Parti ile CHP arasında ’parmak boyası’ krizi! CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu: Boyaya kaldıysak oturup ağlayalım

Hadi onu da aştık diyelim. Anayasa değişikliğini de yaptık, geçici madde koyduk. Bugün YSK, Hindistan'a bu boyayı sipariş etse ne zaman geliyor biliyor musun? Eylül ayından önce Türkiye'ye gelemiyor. Bu boya dükkanlarda raflarda bulunan bir boya değil. Özel olarak üretiliyor. O da bir yana artık öyle kimyasallar çıktı ki parmağını sokuyorsun sıvının içerisine, boya anında siliniyor. Teknoloji ilerledi, bitkisel boyalarla seçim güvenliği sağlayacaksak hiç sağlamayalım, oturup halimize ağlayalım."

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