İYİ Parti ile CHP arasında 'parmak boyası' krizi! CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu: Boyaya kaldıysak oturup ağlayalım
Adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren ve 6'lı koalisyonu dağıtıp yeniden bir araya gelen CHP ile İYİ Parti arasında bu kez de 'parmak boyası' krizi patlak verdi. İYİ Parti'nin 'seçimlerde parmak boyası kullanılsın' talebine ilişkin yorum yapan CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "Seçim güvenliğini boyayla sağlayacaksak kaldıysa oturup halimize ağlayalım" diyerek ortaklarını hedef aldı. Bugüne kadar parmak boyası kullanılmadığı için risk tespit etmediklerini ifade eden Yakupoğlu, "Yaşamadığımız bir şeyi paranoya haline getirip gündeme getirmek sadece seçmenimizi sandıktan kaçırır, başka bir işe yaramaz." ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in 3 Mart'ta zehir zemberek açıklamalarla dağıttığı 6'lı koalisyon, 6 Mart 2023 günü 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. Gelişme sonrası İYİ Parti kanadından "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebi geldi.
İYİ PARTİ'NİN PARMAK BOYASI TALEBİNE YSK'DAN RET
"Seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele" diyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Gelin parmak boyasından kaçmayın. Bunu gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin seçimde "parmak boyası uygulansın" talebini karara bağladı. Buna göre; YSK, "yasal düzenleme yapılması" gerektiğini belirterek, işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA 'PARMAK BOYASI' KRİZİ!
Yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, isim vermeden İYİ Parti'yi hedef aldı. "Seçim güvenliğini boyayla sağlayacaksak kaldıysa oturup halimize ağlayalım" diyerek ortaklarını hedef alan Yakupoğlu, bugüne kadar parmak boyası kullanılmadığı için risk tespit etmediklerini ifade edip, "Yaşamadığımız bir şeyi paranoya haline getirip gündeme getirmek sadece seçmenimizi sandıktan kaçırır, başka bir işe yaramaz." ifadelerini kullandı.
"TEKNOLOJİ İLERLEDİ, BOYALARLA SEÇİM GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAKSAK HİÇ SAĞLAMAYALIM"
Yakupoğlu, İYİ Parti'ye isim vermeden tepki gösterdiği açıklamalarında şunları dile getirdi:
"Parmak boyası kullanılmadığı için bugüne kadar risk tespit etmedik, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yaşamadığımız bir şeyi paranoya haline getirip gündeme getirmek sadece seçmenimizi sandıktan kaçırır, başka bir işe yaramaz. Parmak boyası getirsek bile bu ancak bir sonraki seçimde kullanılabilir.
Hadi onu da aştık diyelim. Anayasa değişikliğini de yaptık, geçici madde koyduk. Bugün YSK, Hindistan'a bu boyayı sipariş etse ne zaman geliyor biliyor musun? Eylül ayından önce Türkiye'ye gelemiyor. Bu boya dükkanlarda raflarda bulunan bir boya değil. Özel olarak üretiliyor. O da bir yana artık öyle kimyasallar çıktı ki parmağını sokuyorsun sıvının içerisine, boya anında siliniyor. Teknoloji ilerledi, bitkisel boyalarla seçim güvenliği sağlayacaksak hiç sağlamayalım, oturup halimize ağlayalım."
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