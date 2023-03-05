Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı da dağıldı! Muharrem İnce, 'Hakkınızı helal edin' diyerek WhatsApp grubundan ayrıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 partinin "Aday Kılıçdaroğlu" dayatmasına karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı da dağıldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için 'Mansur Yavaş' ismini önermesine karşı çıkarken, "Başka bir partinin belediye başkanına 'Gel cumhurbaşkanı ol' diyebiliyorsan sen partiyi neden kurdun." dedi. Ümit Özdağ ise İnce'nin, 'Hakkınızı helal edin' diye 4 genel başkanın bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj atarak ittifaktan ayrıldığını dile getirdi.
6'lı koalisyonun ardından Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı da dağıldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce WhatsApp'tan mesaj atarak hem sohbet grubundan hem de ittifaktan ayrıldığını duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Yanlış yaptı" derken Muharrem İnce'den de "yedek lastik" çıkışı geldi. İnce, Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' ısrarına ithafen "Kimsenin yedek lastiği değilim" dedi.
Zafer Partisi ile Memleket Partisi'nin arasına Mansur Yavaş girdi. 6'lı koalisyonun dağılmasının ardından bir ayrılık haberi de Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nden geldi. Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin WhatsApp'tan mesaj atarak ittifaktan çekildiğini açıkladığını duyurdu.
WHATSAPP GRUBUNA MESAJ ATARAK İTTİFAKTAN AYRILMIŞ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın İnce 24 saat önce, 'Ben bu ittifaktan çekiliyorum, hakkınızı helal edin' diyerek 4 genel başkanın bulunmuş olduğu gruba bir mesaj attı." dedi.
Özdağ, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin ittifaktan çekilme nedeninin Mansur Yavaş olduğunu ifade ederken, Muharrem İnce de Özdağ'ı eleştirdi.
"NEDENİ MANSUR YAVAŞ'I ADAYLIĞA DAVET ETMEMİZ"
Ümit Özdağ, "Nedeni bizim Mansur Yavaş'ı adaylığa davet etmemiz. O kendisini aday olarak görüyor. Sayın İnce'nin böyle bir tepki gösterebileceğini tahmin ettim." dedi.
İnce ise "Ben kimsenin yedek adayı değilim. Başka bir partinin belediye başkanına 'Gel cumhurbaşkanı ol' diyebiliyorsan sen partiyi neden kurdun." ifadelerini kullandı.
İNCE: BEN DOĞRU BULMUYORUM
İnce-Özdağ ittifakı başlamadan biterken, her iki genel başkan da birbirini eleştirdi. İnce, "Ben doğru bulmuyorum. O kendisi bilir. Ben ne oraya giderim. Bu partiyi biz 3-5 milletvekilliği için pazarlık yapalım diye kurmadık." ifadelerini kullandı.
Özdağ ise "Çok büyük yanlış yaptı. Biz Zafer Partisi olarak hiçbir yerde iş aramadık, ihale peşinde koşmadık" dedi.
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