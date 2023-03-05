Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı da dağıldı! Muharrem İnce, ’Hakkınızı helal edin’ diyerek WhatsApp grubundan ayrıldı

İNCE: BEN DOĞRU BULMUYORUM

İnce-Özdağ ittifakı başlamadan biterken, her iki genel başkan da birbirini eleştirdi. İnce, "Ben doğru bulmuyorum. O kendisi bilir. Ben ne oraya giderim. Bu partiyi biz 3-5 milletvekilliği için pazarlık yapalım diye kurmadık." ifadelerini kullandı.

Özdağ ise "Çok büyük yanlış yaptı. Biz Zafer Partisi olarak hiçbir yerde iş aramadık, ihale peşinde koşmadık" dedi.