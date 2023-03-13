Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü! Babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Varank için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı.
Bakan Varank, taziyeleri kabul etti.
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