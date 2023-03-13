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Devlet Bahçeli MHP kadrosunu kampa alıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Devlet Bahçeli MHP kadrosunu kampa alıyor

MHP'li belediye başkanları, 17-19 Mart tarihlerinde Antalya'da üç gün sürecek kampa giriyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıklar gözden geçirilerek, parti yöneticilerince sunumlar yapılacak.

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