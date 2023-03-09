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HDP'den bakanlık pazarlıklarını doğrularcasına açıklama! Saruhan Oluç iddialara kahkahayla yanıt verdi: "Verseler de almayız zaten"

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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HDP’den bakanlık pazarlıklarını doğrularcasına açıklama! Saruhan Oluç iddialara kahkahayla yanıt verdi: Verseler de almayız zaten

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 6'lı koalisyondaki ortaklarıyla giriştikleri bakanlık pazarlıklarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Oluç, 'İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının HDP'ye verileceği' iddialarına ilişkin kahkahalar atarak, "Bize verseler de almayız zaten" diyerek yapılan pazarlığı doğruladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu.

SAADET PARTİSİ: "HDP BAKANLIK TALEP EDEBİLİR"

Akşener, Altılı Masa'da HDP'nin olmadığını ve HDP'yle bakanlık gibi alışveriş olması mümkün olmadığını savundu. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, "HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür, refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL DE HDP'YE BAKANLIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP'ye bakanlık tartışmasına gelince, ben kişisel olarak HDP'ye bakanlık verilmez sözünü şöyle sorunlu bulurum. En yüksek oyu alırlar, tek başlarına iktidar olurlar, bütün bakanlıkları da alırlar. Yani Türkiye'de bazı seçmenler bakan seçemez diye bir şey yok." dedi.

HDP'DEN BAKANLIK PAZARLIKLARINI DOĞRULARCASINA AÇIKLAMA! SARUHAN OLUÇ İDDİALARA KAHKAHAYLA YANIT VERDİ

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 6'lı koalisyondaki ortaklarıyla giriştikleri bakanlık pazarlıklarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Oluç, 'İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının HDP'ye verileceği' iddialarına ilişkin kahkahalar atarak, "Bize verseler de almayız zaten" diyerek yapılan pazarlığı doğruladı.

HDP’den bakanlık iddialarına kahkahalı yanıt HDP'DEN BAKANLIK İDDİALARINA KAHKAHALI YANIT

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