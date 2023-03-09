HDP'den bakanlık pazarlıklarını doğrularcasına açıklama! Saruhan Oluç iddialara kahkahayla yanıt verdi: "Verseler de almayız zaten"

ÖZGÜR ÖZEL DE HDP'YE BAKANLIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP'ye bakanlık tartışmasına gelince, ben kişisel olarak HDP'ye bakanlık verilmez sözünü şöyle sorunlu bulurum. En yüksek oyu alırlar, tek başlarına iktidar olurlar, bütün bakanlıkları da alırlar. Yani Türkiye'de bazı seçmenler bakan seçemez diye bir şey yok." dedi.