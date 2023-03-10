HÜDA PAR Cumhur İttifakı’na katılacak mı? Parti Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı A Haber’de açıkladı: Yarın 15.00’te duyuracağız

"2018'DEKİ SEÇİMLERDE DE ERDOĞAN'I DESTEKLEMİŞTİK"

Ramanlı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerde birlikte hareket etme teklifi geldi. İki parti görüşmeleri devam ettiriyordu, deprem nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Bu hafta itibarıyla görüşmeler hız kazandı. Yarın Genel Başkanımız kararını parti divanına açıklayacak biz de kamuoyuyla ittifak kararımızı paylaşacağız.

Bizim temel noktamız millete, memlekete hizmettir. Seçime girme yeterliliği olan partiler var diğerleri var. Her partinin kendine ait dünya görüşü var, ortak da farklı görüşler de var. 2018 yılındaki seçimlerde de aday çıkarmamış ve Erdoğan'ı desteklemiştik.

TBMM'de temsiliyet elde edebilmek çok önemli. Biz HÜDA PAR olarak Meclis'te temsili önemsiyoruz. İttfaklar bizim için olmazsa olmaz değil ama teklifleri değerlendireceğiz demiştik. Netleştiğini çok uzun olmayan bir gelecekte göreceğiz. Başkanlık divanımızın çoğu deprem bölgelerinde. Bütün memleket depremzedelerle yatıp kalkıyoruz. Yarın başkanlık divanı için toplanacağız ve karar alıp yeniden deprem bölgelerine aktaracağız. Yarın saat 15.00'te karar çıkarsa kamuoyuna duyuracağız.

Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı? Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi.

Milleti İttifakı'nda yer alır mıydınız? Anayasa ve yasalara göre kurulmuş partiler, Millet İttifakı da çok yakın zamanda dağılma yoluna girmişti. İlkelerimizle ters düşen partilerle ittifak olmayacağız demiştik."