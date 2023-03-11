HÜDA PAR açılımı nedir, Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli?
2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri için geri sayım başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu seçimlerle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yapıcıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeğini söyledi. Peki, HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? İşte, detaylar...
"HÜDA PAR açılımı nedir, kimin partisi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023 seçim tarihi netleşirken, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka bir destek daha gelmiş oldu. Yapılan son dakika açıklamasının ardından çok sayıda kişi, HÜDA PAR kimin, açılımı nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, HÜDA PAR hakkında merak edilenler detaylar...
HÜDA PAR CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?
2023 seçimleri 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimler için geri sayım sürerken, HÜDA PAR'dan seçimlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. HÜDA PAR seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.
HÜDA PAR AÇILIMI NEDİR, KİMİ DESTEKLİYOR?
Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir.
Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.
"SEÇİMLERDE ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"
Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Başkanlık divanı toplantısında ve daha önce yetkili kurullarımızda yapmış olduğumuz istişarelerle de uyumlu olarak 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık.
Bu kararın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleri ile ilgili görüşmelerimiz ise devam ediyor."
ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?
Zekeriya Yapıcıoğlu, 1966 yılında Batman'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına memleketi Batman'da başlayan Yapıcıoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır.
Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Zekeriya Yapıcıoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Zekeriya Yapıcıoğlu, kariyerine 1990 yılında avukatlıkla başlamıştır. 2012 yılına kadar avukatlık yapan Yapıcıoğlu, aynı yıl siyasete atılmıştır.
19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve 2014 yılında ilk kez seçimlere katılan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) kurucularından biridir. HÜDA PAR'ın 30 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen 1. Olağan Büyük Kongre'de genel başkanlık görevine seçilmiştir.
Haziran 2015 seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak seçime katılmış ve vekil olarak seçilmiştir. 15 Mayıs 2016 tarihinde yeniden genel başkan seçilen Zekeriya Yapıcıoğlu, 21 Mayıs 2018 tarihinde görevinden istifa etmiştir.
İstifasının nedeni Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak seçimlere katılmaktır.2 Haziran 2021 tarihinde yeniden genel başkan seçilmiştir. Yapıcıoğlu, üç dönemdir HÜDA PAR Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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