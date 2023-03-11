HÜDA PAR açılımı nedir, Cumhur İttifakı’na katıldı mı? Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli?

"SEÇİMLERDE ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık divanı toplantısında ve daha önce yetkili kurullarımızda yapmış olduğumuz istişarelerle de uyumlu olarak 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık.



Bu kararın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleri ile ilgili görüşmelerimiz ise devam ediyor."