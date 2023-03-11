Dökülen kanlardan ikisi de sorumlu! İşte Kılıçdaroğlu'nun kucak açtığı HDP ile PKK arasındaki terör bağı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğu ifade edilen HDP de Millet İttifakı'na yakınlaştı.
Millet İttifakı'na yakınlaşan HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantıları derlendi. Selahattin Demirtaş, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği eylemleri organize etmekle suçlanıyor.
MİLLET İTTİFAKININ HDP YAKINLAŞMASI
Terör soruşturmalarından tutuklanan HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretine ilişkin konuştu ve "Bizim yapacağımız görüşme CHP ile olmayacaktır. Millet İttifakı adayı ve ekibiyle olacaktır. 6 Mart'tan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak adayıdır. Bize geldiğinde de CHP Genel Başkanı değil Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gelecektir. Millet İttifakı'nı temsilen gelecektir" dedi.
Millet İttifakı'na yakınlaşan HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantıları derlendi.
Selahattin Demirtaş, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği eylemleri organize etmekle suçlanıyor.
HDP ve Selahattin Demirtaş; 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarına da karşı çıktı ve "Cizre yanarsa Bodrum da yanar" ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş, öldürülen teröristlerin ailelerini ziyaret etmeyen milletvekillerine parti disiplini gereği soruşturma açacağını açıkladı.
2014-2019 arası HDP'li belediyelere ait araçların terör örgütünün lojistik ihtiyaçlarında ve bombalı saldırılarında kullanıldığı fotoğraflarla belgelendi. HDP'liler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a açıkça destek verdi.
İşte HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantılarını gösteren olayların kronolojisi
Tarih: 13 Kasım 2012
DEMİRTAŞ: "ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuştu. Demirtaş, "Öcalan'ın posterini Kürdistan'da asmayacaklar da nerede asacaklar? Daha (Abdullah Öcalan) heykelini dikeceğiz. Bunu kafanıza yazın" iddiasında bulundu.
Tarih: 21 Mart 2014
SAKIK: "İT SÜRÜLERİ, SİZ MUSTAFA KEMAL'İN DEĞİL ASKERLERİ GENERALİ OLSANIZ NE YAZAR"
BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı Hani Baba Caddesi'ndeki belediye otoparkında düzenlenen nevruz mitinginde konuşmada yaptı. Sakık; "Kürtlere karşı zulüm politikaları uyguladılar, Ağrı'da isyanlar, Dersim'de katliamlara neden oldular. Gidip katliamları yapanlar Mustafa Kemal'in askerleri ve İsmet İnönü'ydü. İt sürüleri, siz Mustafa Kemal'in değil askerleri generali olsanız ne yazar. Haddinizi bileceksiniz bu halka saygı göstereceksiniz" iddiasında bulundu.
Tarih: 6 Ekim 2014
KOBANİ OLAYLARINDA 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EYLEMLERİ HDP GENEL MERKEZİ ORGANİZE ETTİ
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemleri organize ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.
"HALKLARIMIZI SOKAĞA ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
HDP Genel Merkezi'nin resmi hesabından 6 Ekim 2014 tarihinde paylaşımda bulunuldu ve "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde açıklama yapıldı.
HDP Genel Merkezi'nin çağrısıyla başlayan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI VAHŞİCE KATLEDİLDİ
Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz; Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledildi.
Tarih: 18 Mart 2015
"İT SÜRÜLERİ"
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Nevruz programında konuştu ve "Demiştim ki ey oradaki çeteler. Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar. İt sürüleri. Bundan dolayı ve 30 Mart, 1 Haziran seçimlerindeki o yenilgiden dolayı Adalet Bakanı bizzat talimat veriyor ve hakkımda dava açılıyor. Buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutanlara aynı şeyi tekrarlıyorum. Onlar it sürüsüdür, onlar bu halka düşmandırlar" iddiasında bulundu.
Tarih: 19 Temmuz 2015
YÜKSEKDAĞ: "SIRTIMIZI YPJ'YE, YPG'YE VE PYD'YE YASLIYORUZ"
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve beraberindeki heyet, Kobani'deki (Ayn el Arap) temaslarının ardından geldiği Suruç ilçesinde programa katıldı. Programda konuşan Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sırtımızı kime yasladığımızı söylüyoruz, bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz" dedi.
Tarih: 20 Temmuz 2015
DEMİRTAŞ'TAN "SİLAHLANMA ÇAĞRISI"
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç'ta, DAEŞ tarafından düzenlenen saldırının ardından, "Halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de geliştirmelidir" dedi.
Tarih: 25 Temmuz 2015
"PKK'NIN ÖYLE BİR GÜCÜ VAR Kİ SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarının savaş uçakları tarafından bombalanması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen protesto eylemine katıldı.
Zeydan, "PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin" iddiasında bulundu.
Tarih: 8 Ağustos 2015
HENDEK OPERASYONLARINDA 793 ŞEHİT VERİLDİ
8 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlayan hendek operasyonları, 2016 yılının son aylarına kadar devam etti. Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen hendek operasyonlarında 793 şehit verildi. HDP yöneticileri, hendek operasyonlarına karşı çıktı.
Tarih: 18 Ağustos 2015
DEMİRTAŞ'TAN "SÖZDE ÖZERKLİK" İLANINA DESTEK
Selahattin Demirtaş, hendek operasyonlarına karşı çıktı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı yerleşim yerlerinde "sözde özerklik" ilan edilmesi üzerine, partisinin MYK toplantısı öncesinde konuşmada yaptı:
"Demokratik özerklik elbette Türkiye'de tartışılması gereken demokratik bir sistemdir. Bir yönetim modelidir. Nasıl birileri başkanlık sistemini tartıştırmak istiyorsa partimizin de önerdiği model Türkiye'nin her yeri için güçlendirilmiş, yerinden yönetim modelleridir. Bunun dışındaki hiçbir yol ve yönteme partimizin sıcak bakması mümkün değil. Biz, elbetteki halk inisiyatiflerini, halkın kendini yönetme hakkını sonuna kadar savunuyoruz ama dediğim gibi herkes tuzaklara karşı dikkatli olmalıdır."
Tarih: 28 Ağustos 2015
"KÜRTLER ÖZERKLİK İSTEMESİN DE NE YAPSIN"
Selahattin Demirtaş, Avusturya'nın başkenti Viyana'da partisi tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Demirtaş vekillerinin Yüksekova'ya giremediğini öne sürerek, "AK Parti valisi, panzerlerle tankla TOMA ile şehrin girişini kapatmış. Arkadaşlarımız yüzde 100 oy aldılar. Şimdi ben size söylüyorum, Kürtler özerklik istemesin de ne yapsın" iddiasında bulundu.
Tarih: 31 Ağustos 2015
SÖZDE ÖZERKLİK AÇIKLAMASI
Figen Yüksekdağ, Hakkari'de ilçe binasında açıklamada bulundu:
"Bizleri yönetmeye çalışanlara karşı bizim kendi kendimizi yönetme, şehirlerimizi ve hayatlarımızı, geleceğimizi yönetme hakkını elimize almamız gerekir. Bugün Hakkari halkının da yaptığı budur. Bizler bu meşru hareketi bütün Türkiye'nin demokratik hareketi ve yeniden kuruluşunun temeli olarak görüyoruz"
Tarih: 1 Eylül 2015
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN AİLESİNİ ZİYARET
Figen Yüksekdağ, Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Ekin Wan" kod adlı Kevser Eltürk'ün ailesini ziyaret etti, "Ekin Wan ve yoldaşları asla başımızı eğmediler" iddiasında bulundu
Tarih: 11 Eylül 2015
"CİZRE YANARSA BODRUM DA YANAR"
Selahattin Demirtaş, 11 Eylül 2015 tarihinde HDP grup toplantısını Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirdi. Demirtaş, güvenlik güçlerinin operasyonlarını eleştirerek, "Türkiye'nin batısında yaşayan kardeşlerim bizler bugün Cizre için susarsak bu ateş her yeri herkesi yakar. Sanmayın ki burada Cizre yanarsa Bodrum'da güzel yaşanılacak. Çünkü Bodrum Cizre'ye çok uzak değil" iddiasında bulundu.
Tarih: 6 Ekim 2015
"PKK'LI TERÖRİSTİN ACISINA SAHİP ÇIKMAYAN MİLLETVEKİLİNE BEN SORUŞTURMA AÇTIRIRIM"
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6 Ekim 2015 tarihinde açıklamada bulundu ve PKK'lı teröristlere sahip çıktı. Demirtaş, "Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, havuz medyasında, 'Milletvekili PKK'li teröristin cenazesinde'… Ben çok açık söyleyeyim, halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım, cenazesine de gideceksin taziyesine de. (…) Hükümet çevresinden bugüne kadar tek bir PKK'linin acısıyla ilgili tek bir cümle duydunuz mu?" iddiasında bulundu.
Tarih: 9 Temmuz 2016
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT KAMYONLA SALDIRI:
Cevizli Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve iki askerin şehit olduğu, bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16'sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun Mardin Mazıdağı Belediyesi'ne ait... Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi'ne ait bir araçla olay yerinden kaçtı.
KUTU-KUTU-KUTU
SİLAH TAŞIDILAR: Bitlis/Güroymak, Bitlis/Hizan, Bitlis/Yolalan, Iğdır/Hoşhaber belediyeleri tarafından belediye araçlarıyla terör örgütünün kırsal kadrosuna silah taşındı.
İŞ MAKİNELERİYLE HENDEK: Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin mahallelere girmesini engellemek için belediyeye ait iş makineleriyle hendek kazıldı.
Varto ilçe merkezinde terör örgütü mensuplarınca hendek kazma olaylarında Varto Belediyesine ait kepçe kullanıldı. Rasim Gülçin'in kepçe ile hendeği kazdığı esnada ekiplerin gelmesi üzerine kepçe ile kaçtığı tespit edildi.
Şırnak Cizre ve Merkez ilçelerinde belediyeye ait kepçe ile çukur kazıldı.
BELEDİYE ARACIYLA PATLAYICI: Hakkari'de, Meskan Tepede Kalekol inşaatını protesto etmek amacıyla HDP il örgütü tarafından yapılacak eyleme destek için Hakkari Belediyesine ait 30 AF 001 plakalı araçla götürülmek istenen 16 kutu torpil türü patlayıcı malzeme ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Çatak ilçe merkezindeki yol kontrol uygulamasında Çatak Belediyesi'ne ait kamyonda çok sayıda patlayıcı madde bulundu. 2 belediye çalışanı yakalanarak gözaltına alındı.
CENAZE ARACI ÖRGÜT ARACI: Silopi Belediyesi'ne ait çuvallar içerisinde 7.62 mm çapında yaklaşık 5 bin adet fişek ve 27 adet hücum yeleği ele geçirildi. Belediyelere ait cenaze araçları, teröristlerin fotoğrafları ve örgütün sözde paçavralarıyla birer propaganda aracına dönüştürüldü.
TERÖRİSTLERE KİRALANDI: Van Büyükşehir Belediyesi su işletmesi tarafından teröristlerin ailelerinden belediyeler için araç kiralanmış ve bu araçlar teröristlerce kullanıldı. Kullanılan araç içerisinde bulunan teröristlerle çatışma çıktı, üç terörist (ölü) ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aracın teröristin babası adına kayıtlı olduğu ve teröristin belediyede taşeron olarak çalıştığı tespit edildi.
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