Dökülen kanlardan ikisi de sorumlu! İşte Kılıçdaroğlu’nun kucak açtığı HDP ile PKK arasındaki terör bağı

Tarih: 6 Ekim 2014

KOBANİ OLAYLARINDA 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EYLEMLERİ HDP GENEL MERKEZİ ORGANİZE ETTİ

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemleri organize ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.

"HALKLARIMIZI SOKAĞA ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

HDP Genel Merkezi'nin resmi hesabından 6 Ekim 2014 tarihinde paylaşımda bulunuldu ve "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde açıklama yapıldı.

HDP Genel Merkezi'nin çağrısıyla başlayan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz; Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledildi.