Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan'da! İşte adım adım seçim takvimi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.
Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.
Süreç şöyle işleyecek:
BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇIKLAYACAK
Başkan Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak bugün seçimleri yenileme kararı alacak ve karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.
YSK TOPLANACAK
Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.
BÜROKRASİDEN İSTİFALAR
Karar ile birlikte bürokrasiden aday olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak.
SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAYACAK
YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.
9 NİSAN'DA LİSTE TESLİMİ
Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.
İTTİFAK PROTOKOLÜ
İttifak protokolü ise seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunulacak.
Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek. Şu ana kadar resmi olarak açıklanan iki ittifak bulunuyor.
AK PARTİ'DE ADAYLIK SÜRECİ
AK Parti'deki adaylık başvuruları için hızlandırılmış bir takvim uygulanacak. Buna göre, 11 ila 17 Mart tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak. 19 Mayıs'taki temayül yoklamasından sonra hızla komisyonlar oluşturulup aday listeleri hazırlanacak.
AK PARTİ SEÇİME HAZIR
AK Parti 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti, 81 il ve 957 ilçede kurduğu Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni (SKM) seçim çalışmalarını gece gündüz devam ettirmek için devreye soktu.
ADAYLIK ÜCRETLERİ
AK Parti, 2018 seçimlerinde adaylık başvuru ücreti olarak 6 bin lira belirlemişti. Ücretin 15 bin liraya çıkabileceği ya da hiç artış yapılmayabileceği de konuşuluyor.
81 İLDE SKM' LER KURULDU
Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti seçim işleri başkanları toplantısında SKM'lerin çalışmaları da masaya yatırıldı. SKM'ler genel merkezle koordineli bir şekilde çalışacak.
SKM'ler milletvekili aday adaylarının programlarını yapacak, adayların evraklarını seçim kurullarına teslimini koordine edecek ve yapılan çalışmaları, vatandaşların taleplerini rapor halinde genel merkeze iletecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman? Lisans, Ön lisans, Doktora...
- SEVİLLA-FB MAÇ SONUCU | 09 Mart Fenerbahçe mücadelesi kaç kaç bitti?
- Adıyaman Korkutan deprem | 09 Mart Malatya, Şanlıurfa deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Son dakika AFAD KANDİLLİ
- Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu
- Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor?
- Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis'ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?
- Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!
- Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İllere göre kim ne kadar alacak?
- Tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETLERİ 2023 | Nasıl üye olunur?
- Belediye YARDIM BAŞVURUSU 2023 | Para, gıda, eğitim, kıyafet yardımı nasıl alınır?
- Şap virüsü nedir? Hayvandan insana bulaşır mı, öldürür mü? Nasıl bulaşır, zararları neler? Şap hastalığı ne demek?
- Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı