Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan’da! İşte adım adım seçim takvimi

İTTİFAK PROTOKOLÜ

İttifak protokolü ise seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunulacak.

Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek. Şu ana kadar resmi olarak açıklanan iki ittifak bulunuyor.