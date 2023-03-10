10 Mart 2023, Cuma
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Seçim ilanı saat 14'te! Tarihi seçim için tarihi gün... İşte o masa
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak. Başkan Erdoğan, seçimlerin yenilenmesi kararını saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzalayacak.