11 ilin master planı nasıl olacak? GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’dan dikkat çeken sözler





İstanbul'un yakın bölgelerine ulaşım altyapısının büyük ölçüde tamamlandığına dikkat çekiyor. Çanakkale Köprüsü'nden Osmangazi Köprüsü'ne kadar olan alanı işaret ediyor. Osmangazi Köprüsü ile Kocaeli arasındaki alana İstanbul'un Anadolu yakasının sığabileceğini vurgulayan Kalyoncu, "Gebze-Üsküdar arası metro ile 50 dakika. Arsa maliyeti İstanbul'a göre daha avantajlı. Bölgede çok tersane var. Hafif çelikle orada 6 ay içinde 90 ila 100 bin konut üretilebilir. Böylece, taş ocağı sıkıntısı da çözülür. Maliyeti betonarmeden yüzde 10 pahalı olsa da ölçeklendirmeyle bu aşağı çekilebilir" diyor.