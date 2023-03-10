Bakan Murat Kurum açıkladı! Deprem bölgesindeki yeni konutlar nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

85 MİLYON SEFERBER OLDU

İşin sonuna kadar da sadece bu deprem değil, bundan sonra da ülkemize karşı olacak tüm risklere karşı bir kalkan oluşturalım. Buradaki düzenlemeler, yeni kanun dahil tüm hazırlıkları bilim insanlarımızı kendi alanında uzman arkadaşlarımızın fikirleri doğrultusunda yapalım istiyoruz.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler 14 milyonumuzu derinden yaralayan, birçok ocağa ateş düştü ve 85 milyonun yardım etmek amacıyla bu bölgeye seferber olduğu süreci yaşatmıştır.