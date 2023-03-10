Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim

Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim.

Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir.

Sayın @kilicdarogluk,



Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) March 10, 2023

Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle attığımız kapsayıcı adımlarımızı şimdilik aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

İhtiyaçlar doğrultusunda yeni adımları da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"