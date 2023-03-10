Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınmasına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle adımlar attık. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.
Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim.
Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir.
Sayın @kilicdarogluk,— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) March 10, 2023
Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.
Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle attığımız kapsayıcı adımlarımızı şimdilik aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.
İhtiyaçlar doğrultusunda yeni adımları da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"
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