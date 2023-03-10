10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınmasına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle adımlar attık. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.

Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim.

Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir.

Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle attığımız kapsayıcı adımlarımızı şimdilik aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

İhtiyaçlar doğrultusunda yeni adımları da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA