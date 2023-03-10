Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete’de! İşte kritik tarihler! Mükerrer sayıda yayımlandı

İKİNCİ TURA KALIRSA...

YSK, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı ve aday olmak isteyen devlet görevlilerinin 16 Mart'a kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi. YSK, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı ve aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 17.00'ye kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi.

Resmî Gazete'de tebliğ edilen YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.