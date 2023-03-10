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Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete'de! İşte kritik tarihler! Mükerrer sayıda yayımlandı

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Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete’de! İşte kritik tarihler! Mükerrer sayıda yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tarih detayları...

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair cumhurbaşkanı kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İKİNCİ TURA KALIRSA...

YSK, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı ve aday olmak isteyen devlet görevlilerinin 16 Mart'a kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi. YSK, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı ve aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 17.00'ye kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi.

Resmî Gazete'de tebliğ edilen YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine yönelik kararı canlı yayında imzalamış, karar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

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