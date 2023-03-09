İstanbul’da tramvay yoldan çıktı: Seferler askıya alındı

METRO İSTANBUL: "SEFERLER YAPILAMIYOR"

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.