İstanbul'da tramvay yoldan çıktı: Seferler askıya alındı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sefer yapılamayan Topkapı-Akşemsettin İstasyonlarına gidecek olan yolcular İETT otobüslerine aktarıldı. Vatandaşlar CHP yönetimindeki İBB'ye, "Buradan sonra artık başımızın çaresine bakacağız" diyerek tepki gösterdi.
Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvay saat 21.30 sıralarında Cevizlibağ'da raydan çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve İBB ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında sefer yapılamadığı öğrenildi. Bu istasyonlara gidecek olan yolcular ise İETT otobüslerine aktarılıyor.
VATANDAŞLAR: "ARTIK BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKACAĞIZ"
Seyitnizam İstasyonu'ndan Cevizlibağ'a kadar yürüyen Mesut Yıldız "Ben Yusufapaşaya gidecektim. Tramvayda raydan çıkmış. Buradan sonra artık başımızın çaresine bakacağız" dedi.
METRO İSTANBUL: "SEFERLER YAPILAMIYOR"
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Topkapı-Akşemsettin istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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