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İstanbul'da tramvay ile otomobil çarpıştı: Sürücü araçta sıkıştı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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İstanbul’da tramvay ile otomobil çarpıştı: Sürücü araçta sıkıştı

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Seyit Nizam Caddesi'nde tramvay ile otomobil çarpıştı.

SEFERLER DURDURULDU

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen ekipler yaralı sürücüyü çıkartarak hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bir anda sola doğru kırıp, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalıştığı ve tramvayın önüne çıkan otomobile çarptığı görülüyor.

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