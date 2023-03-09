Adıyaman Korkutan deprem | 09 Mart Malatya, Şanlıurfa deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Son dakika AFAD KANDİLLİ

Adıyaman'da deprem mi oldu sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 09 Mart Perşembe günü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Malatya, Şanlıurfa gibi pek çok şehirden hissedildi. Vatandaşlar endişeyle depremin merkez noktasını ve şiddetini arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki az önce deprem nerede oldu? İşte detayları...