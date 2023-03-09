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Adıyaman Korkutan deprem | 09 Mart Malatya, Şanlıurfa deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Son dakika AFAD KANDİLLİ

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Adıyaman Korkutan deprem | 09 Mart Malatya, Şanlıurfa deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Son dakika AFAD KANDİLLİ

Son dakika haberleri... Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden hissedildi. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte AFAD deprem son dakika açıklamaları...

Adıyaman'da deprem mi oldu sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 09 Mart Perşembe günü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Malatya, Şanlıurfa gibi pek çok şehirden hissedildi. Vatandaşlar endişeyle depremin merkez noktasını ve şiddetini arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki az önce deprem nerede oldu? İşte detayları...

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-03-09
Saat:21:55:27 TSİ
Enlem:38.107 N
Boylam:38.442 E
Derinlik:9.6 km

09 MART KANDİLLİ SON DEPREMLER

2023.03.09 22:00:24 37.9022 36.3682 5.0 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 21:55:27 38.0592 38.4220 4.3 -.- 4.5 4.5 IZCI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.09 21:48:32 38.5688 38.1332 2.1 -.- 2.1 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.09 21:41:53 37.9018 36.3557 5.0 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 21:34:35 36.7930 36.3498 13.4 -.- 1.6 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.09 21:29:03 37.9743 37.6585 4.8 -.- 2.9 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 21:26:03 38.0255 36.4530 5.0 -.- 1.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 21:25:38 37.5513 38.4715 4.4 -.- 2.0 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel


2023.03.09 21:21:55 38.4678 39.6213 15.0 -.- 1.9 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.09 21:09:04 36.5183 36.2455 1.0 -.- 1.7 -.- ATIK-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.09 20:57:19 38.2032 38.0485 7.4 -.- 3.3 3.3 GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.09 20:54:30 37.8067 36.6270 3.4 -.- 2.4 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 20:53:09 37.9298 37.9997 9.0 -.- 1.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 20:51:33 37.6010 37.2863 7.0 -.- 1.8 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 20:41:31 38.0432 37.7695 16.3 -.- 1.7 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 20:38:35 37.0523 28.3847 1.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.09 20:26:53 36.7160 36.1737 7.8 -.- 1.6 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.09 20:10:22 38.2710 37.3653 7.7 -.- 3.0 3.0 GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 19:57:32 38.1408 37.7373 11.1 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 19:52:54 38.0913 37.8693 6.5 -.- 2.4 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 19:44:12 38.5988 38.1078 1.7 -.- 2.7 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.09 19:40:02 38.0790 38.4817 5.4 -.- 3.4 3.4 KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.09 19:39:15 37.2345 36.2033 17.8 -.- 1.9 -.- BAHCE-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.09 19:36:16 37.8538 37.8142 8.3 -.- 1.9 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.09 19:34:59 37.9193 37.9027 9.3 -.- 2.1 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 19:23:34 38.1297 37.8895 5.4 -.- 1.9 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel


2023.03.09 19:21:28 39.2385 41.3352 22.8 -.- 1.8 -.- ARMUTKASI-VARTO (MUS) İlksel
2023.03.09 19:18:04 38.0768 36.6187 5.0 -.- 2.1 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 19:16:46 37.2663 36.9930 9.1 -.- 2.1 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 19:13:08 37.8487 36.5282 9.2 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 19:09:32 38.5592 38.0712 1.5 -.- 3.5 3.6 CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.09 19:05:59 36.9938 36.0545 6.1 -.- 2.1 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.09 19:03:50 37.3263 36.8935 21.6 -.- 1.4 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.09 19:00:15 37.7345 35.6685 9.1 -.- 1.7 -.- KALKUMAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.03.09 18:59:26 36.2342 36.2342 9.2 -.- 2.0 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel
2023.03.09 18:55:45 37.3235 36.8857 7.7 -.- 3.2 3.0 BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.09 18:41:43 38.1792 37.8200 5.3 -.- 2.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 18:38:27 37.3970 37.1245 5.0 -.- 2.2 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 18:35:00 37.9355 36.4135 5.7 -.- 1.7 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 18:33:21 37.9482 36.4303 22.1 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 18:26:43 37.9103 36.3162 3.1 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 18:25:14 37.8345 36.6248 5.6 -.- 2.0 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 18:19:06 37.7993 36.3135 7.3 -.- 3.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 18:16:30 37.8578 36.5500 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 18:14:45 38.0383 37.6668 14.1 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2023.03.09 18:14:45)


2023.03.09 18:09:30 37.9425 36.2402 2.2 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 18:07:31 40.8677 30.9595 16.0 -.- 1.4 -.- CUMAYERI (DUZCE) İlksel
2023.03.09 18:02:05 37.7810 37.6473 5.5 -.- 1.7 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.09 17:58:32 38.1515 38.0900 5.0 -.- 2.7 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.09 17:54:05 37.4302 37.7247 6.4 -.- 2.0 -.- ARABAN (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.09 17:52:13 36.1793 36.2992 22.3 -.- 1.3 -.- KURTMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.09 17:51:20 37.4628 37.1113 6.1 -.- 1.7 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 17:49:48 38.1202 37.1958 7.6 -.- 1.9 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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