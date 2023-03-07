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Sirkeci'de tramvay yoldan çıktı taşlara çarptı! Seferler aksıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Sirkeci’de tramvay yoldan çıktı taşlara çarptı! Seferler aksıyor

Son dakika haberine göre İstanbul'da Eminönü'nden Sirkeci istikametine giden tramvay raydan çıkarak elektrik direğinin yanındaki taşa çarptı. Kazada yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.

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