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İstanbul'da tramvay yoldan çıktı! Seferler normale döndü

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 08:54
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sefer yapılamayan Topkapı-Akşemsettin İstasyonlarına gidecek olan yolcular İETT otobüslerine aktarıldı. Vatandaşlar CHP yönetimindeki İBB'ye, "Buradan sonra artık başımızın çaresine bakacağız" diyerek tepki gösterdi. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler bu sabah normale döndü.
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