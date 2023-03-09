Başkan Erdoğan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti: Ana başlık 700 bin kamu işçisi

BAKAN BİLGİN'E "BU KONUYU GÖRÜŞÜN" TALİMATI

Buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye gideceklerini belirten Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." dedi.

Başkan Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e "bu konuyu görüşün" dediğini aktaran Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanına talimat verdi, oraya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.