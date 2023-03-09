Yunanistan’dan Türkiye’ye pozitif mesaj: Olumlu bir atmosfer oluştu ilişkiler normalleşebilir

"İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR"

Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.

Kombas da GKRY'nin, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon temelinde, siyasi eşitlikle, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir çözümü amaçladığını, iki devletli çözümü kabul edemeyeceklerini söyledi.