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Yunanistan'dan Türkiye'ye pozitif mesaj: Olumlu bir atmosfer oluştu ilişkiler normalleşebilir

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Yunanistan’dan Türkiye’ye pozitif mesaj: Olumlu bir atmosfer oluştu ilişkiler normalleşebilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada Türkiye'deki depremler ile Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında olumlu bir atmosferin oluştuğu ve bu durumun ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirilebileceğini ifade etti. İşte detaylar...

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında oluşan olumlu atmosferin, ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirilmesini istediklerini söyledi.

"TÜRKİYE İLE ARAMIZDA BİR ATMOSFER OLUŞTU"

Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Atina'da bir araya geldi.

Düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarındaki yakın iletişime işaret eden Dendias, "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı ve aramızda bir atmosfer oluştu." dedi.

"İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR"

Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.

Kombas da GKRY'nin, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon temelinde, siyasi eşitlikle, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir çözümü amaçladığını, iki devletli çözümü kabul edemeyeceklerini söyledi.

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