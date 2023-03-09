'Depremzede çadırlarına elektrik sayacı takıldı' iddiasına yalanlama
Bazı basın yayın organlarında çıkan "Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadıra elektrik sayacı takıldı ve sayaç takılmayan çadırlara elektrik yok iddiası" ile ilgili açıklama geldi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği konunun gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere ilişkin açıklama geldi. "Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadıra 'elektrik sayacı' takıldığı ve sayaç takılmayan çadırlara elektrik yok iddiası" başlığı ile yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bazı gazete ve internet sitelerinde "Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadıra 'elektrik sayacı' takıldığı ve sayaç takılmayan çadırlara elektrik yok iddiası" başlığı ile yer alan haberlerde yanıltıcı bilgiler yer aldığından 21 dağıtım şirketinin çatı kuruluşu Elder olarak açıklama yapma gereği doğmuştur.
6 Şubat tarihine meydana gelen depremler sonrasında elektrik dağıtım şirketlerimiz hem sahada hem de arama kurtarma çalışmalarında afetzedelerimizin yanında yer alarak, ağır hasar alan bölgenin yeniden ayağa kalkması için yoğun çalışma göstermiştir. Bu sırada her an ulaşılır olmak, olası sorunlara anında müdahale edebilmek için elektrik dağıtım şirketlerimiz AFAD kriz merkezlerinde 24 saat yönetici bulundurmaktadır.
Kriz merkezlerinin almış olduğu kararlar doğrultusunda depremzedeler için AFAD, kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve vatandaşlarımız tarafından kurulan çadır kent ve konteyner kent gibi geçici barınma alanları için elektrik enerjisi talepleri dağıtım şirketleri tarafından karşılanarak elektrik verilmektedir.
Bu noktada önemle belirtmek isteriz ki, haberlere konu edilen çadır ve konteynerlere takılan sayaçlardan ölçülen elektrik tüketimi tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yönelik olup depremzedelere yönelik herhangi bir faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir.
YALAN YİNE FONDAŞTAN
Konuyla ilgili yalan haberler yine CHP fondaşı medya kuruluşlarından geldi.
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