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Haymana Grubu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

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Giriş: 09.03.2023 17:38
Son dakika haberine göre 6'lı koalisyonda yer alan Saadet Partisi'nin içerisinde bulunan "Haymana Mutabakatı Heyeti", SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıklamasının ardından sert bir bildiri yayınladı. Bildiride "6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir" ifadesi yer aldı. Haymana Grubu'nda Milli Görüş camiası ve Saadet Partisi'de genel başkan yardımcılığı ve GİK üyeliği yapmış şu isimler olduğu biliniyor. Bu isimlerden bazıları Mustafa Köylü, Selman Esmerer, Harun Macit, Hasan Yaşar ve İlyas Tongüç olarak ön plana çıkıyor. Saadet Partisi'nde önümüzdeki günlerde bir kopuş sürecinin de yaşanması bekleniyor.
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