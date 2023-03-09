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Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme! Komşuluk ilişkilerine vurgu yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme! Komşuluk ilişkilerine vurgu yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yineledi. Bakan Hulusi Akar da Yunanistan’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili taziye dileklerini bir kez daha iletti. İşte detaylar...

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