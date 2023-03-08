Batı medyasından 6'lı koalisyona HDP mesajı: "Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler"

72 saatlik krizin ardından yeniden bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayını belirleyen 6'lı koalisyon, dünyada da gündem oldu. Daha önce defalarda Türkiye seçimleri ile ilgili planlarını yazan ve 2023'te dünyadaki en önemli seçim olarak Türkiye'yi işaret eden Batı medyası, 6'lı koalisyona HDP mesajını verdi. Reuters, "Türkiye'de yaklaşan seçimlerde tehlikede olan nedir?" sorusunu sorarken, Fransız Le Monde ise "Yenilmez Erdoğan'a karşı" başlığını kullanırken; koalisyondaki krize de dikkat çekti.