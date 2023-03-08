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Batı medyasından 6'lı koalisyona HDP mesajı: "Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler"

72 saatlik krizin ardından yeniden bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayını belirleyen 6'lı koalisyon, dünyada da gündem oldu. Daha önce defalarda Türkiye seçimleri ile ilgili planlarını yazan ve 2023'te dünyadaki en önemli seçim olarak Türkiye'yi işaret eden Batı medyası, 6'lı koalisyona HDP mesajını verdi. Reuters, "Türkiye'de yaklaşan seçimlerde tehlikede olan nedir?" sorusunu sorarken, Fransız Le Monde ise "Yenilmez Erdoğan'a karşı" başlığını kullanırken; koalisyondaki krize de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:18
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Batı medyasından 6’lı koalisyona HDP mesajı: Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler

72 saat süren muhalefet krizinin ardından 6'lı koalsiyon adayını seçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya medyasında da gündem oldu. Fransız Le Monde "Yenilmez Erdoğan'a karşı" yarışan 6'lı masanın krizine dikkat çekti. 6'lı koalisyon için HDP'nin önemine dikkat çekilen haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği yazıldı. İsrail basını ise muhalefetin anlaşmazlığının Başkan Erdoğan'a yardımcı olduğunu vurguladı.

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Batı medyasından 6’lı koalisyona HDP mesajı: Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler

Yaklaşan seçimler için 2023'ün en önemli seçimleri olacağını öne süren dünya basını Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Reuters, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile ilgili haberinde "Türkiye'deki seçimlerde tehlikede olan nedir?" diye sordu.

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Batı medyasından 6’lı koalisyona HDP mesajı: Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler

Seçimlerde, "Yalnızca Türkiye'yi kimin yöneteceği değil, nasıl yöneteceği, ekonomisinin nereye gideceğini ve çatışmayı yatıştırmada nasıl rol oynayacağının belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetin, Erdoğan'ın birçok politikasını tersine çevirme sözü verdiği hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan ve AK Parti yönetimi ile ilgili skandal ifadeler kullanıldı.

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Batı medyasından 6’lı koalisyona HDP mesajı: Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler

Mültecileri geri göndereceğini iddia eden muhalefetin ise, bunu nasıl güvenli halde yapılacağı konusunda ise bir açıklamada bulunmadığı yazıldı. Seçim kararı için 10 Mart'a dikkat çeken ajans, ilk anketlerde, Başkan Erdoğan'ın üstünlüğünü koruduğu vurgulandı.

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Batı medyasından 6’lı koalisyona HDP mesajı: Yenilmez Erdoğan’a karşı birleştiler

Muhalefetin ise HDP'nin oylarına ihtiyacı olduğu belirtildi.