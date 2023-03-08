08 Mart 2023, Çarşamba
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ÖSYM'den YDS adaylarına "geç başvuru" hatırlatması! Bugün başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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ÖSYM’den YDS adaylarına geç başvuru hatırlatması! Bugün başladı

Son dakika haberi | ÖSYM, 9 Nisan'da yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geç başvuru takviminin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sürenin 13 Mart'ta sona ereceği bildirildi.

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