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Son dakika: AFAD'dan Marmara'da deprem açıklaması! İşte Tekirdağ merkezli depremin büyüklüğü

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Son dakika: AFAD’dan Marmara’da deprem açıklaması! İşte Tekirdağ merkezli depremin büyüklüğü

Son dakika haberleri... AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Derinliği 8.63 kilometre olarak belirtilen depremi, saat 11.36'da meydana geldiği belirtildi.

AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Derinliği 8,63 kilometre olarak belirtilen depremi, saat 11.36'da meydana geldiği belirtildi.

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