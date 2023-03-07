Son dakika: AFAD'dan Marmara'da deprem açıklaması! İşte Tekirdağ merkezli depremin büyüklüğü
Son dakika haberleri... AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Derinliği 8.63 kilometre olarak belirtilen depremi, saat 11.36'da meydana geldiği belirtildi.
AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Derinliği 8,63 kilometre olarak belirtilen depremi, saat 11.36'da meydana geldiği belirtildi.
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