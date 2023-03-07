Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Özer son dakika açıkladı! Öğretmen atamaları bu yıl var mı, olacak mı?

"Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları bu yıl var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Özer açıklamalarında 2023 yılı öğretmen atamaları hakkında konuştu ve çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak bilgisini verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları bu yıl var mı, olacak mı?