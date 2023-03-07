Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Özer son dakika açıkladı! Öğretmen atamaları bu yıl var mı, olacak mı?
"Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atanmayı bekleyen yüzlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları bu yıl var mı, olacak mı?
"Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları bu yıl var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Özer açıklamalarında 2023 yılı öğretmen atamaları hakkında konuştu ve çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak bilgisini verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları bu yıl var mı, olacak mı?
2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.
BAKAN ÖZER'DEN 'ATAMA' AÇIKLAMASI
Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.
2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.
"ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada "Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.
Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
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