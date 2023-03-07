Kayseri halkında büyük tedirginlik! Bir haftada 16 kez sallandılar: Sanki yerin altından balyozla vuruyorlarmış gibi

Ancak fazla da yapabilecek bir şeyimiz yok. Sallanıyoruz, hayvanlarımız tedirgin oluyor ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ve Kaymakamımız sürekli arıyorlar. 'Geçmiş olsun, bir sıkıntı var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye soruyorlar. Devlet bu konuda yanımızda oluyor. Kahramanmaraş depreminin burada bulunan fay hattını tetiklediği gibi bir algı var. Daha önceden depremler oldu. 2010 yılında da biz sallandık. Ondan öncesinde de oldu. Ancak bu kadar yoğun olmamıştı. Bir kere oluyor ve sonra olmuyordu. Son günlerde Kahramanmaraş depreminden sonra sanki burayı tetiklemiş gibi bir hava oluştu" şeklinde konuştu.