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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon! 104 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Van’da göçmen kaçakçılarına operasyon! 104 şüpheli yakalandı

Emniyet ekipleri Van'da göçmen kaçakçılarına 7 ayrı noktada operasyonda düzenleyerek 104 şüpheliyi gözaltına aldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 104 organizatör, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 104 organizatör, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

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