PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Öte yandan, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.
2023'TE TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI
Öte yandan, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.
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