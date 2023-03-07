07 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
ABONE OL
PKK’dan kaçan teröristler teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Öte yandan, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.

2023'TE TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI

Öte yandan, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

MİT’ten nokta operasyon! Türkiye’ye getirildi MİT'TEN NOKTA OPERASYON! TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Mardin’de PKK operasyonu! Mühimmat ele geçirildi MARDİN'DE PKK OPERASYONU! MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA