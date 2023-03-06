Belediye başkanları göreve devam ederken cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir mi? Mehmet Uçum A Haber'de açıkladı: "Anayasa'ya aykırı"

Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir kişi, kabine de yer alacak bir kişi, bakanlarla görevde yapacak bir kişi aynı zamanda belediye başkanı olacak. Vesayete dayalı ilişki bozulacak demek. Özdeşleşme yasağı denen bir şey var. Bazen 2 pozisyon bir araya gelemez. Bunların önerdiği şey özdeşleşmedir. Merkez ve yerelin aynileşmesidir. Bu da anayasaya aykırıdır. Belediye başkanlarının istifa etmesi gerekir. Belediye başkanları istifa edip yemin etmesi gerekir.

2023 seçimlerinin aslında Türkiye'nin tam bağımsızlık yürüyüşüyle mandacı anlayışın iktidar arayışının seçimi olduğunu tüm dünya biliyor. ABD, İngiltere, Almanya huzursuz oluyor. Bunların buradaki stratejisi Erdoğan'ın tasfiye edilmesi. Kurtulma meselesi değil, bağımsız politikaların tasfiye edilmesi isteniyor.

Doğu Akdeniz, Ukrayna-Rusya, Azerbaycan'daki durumundan rahatsızlar, milli ekonomiden rahatsızlar. Türkiye'nin bağımsız bir aktör olarak güçlenmesinden rahatsızlar. Batının çıkarlarının aparatı olarak baktıkları Türkiye'ye müdahalede bulunuyorlar. Kendi çıkarlarına bir Türkiye'yi oluşturmak istiyorlar. Yürütmeyi dağıtma pahasına, çıkarlara zarar verme pahasına küresel sömürgecilerle uyumlu bir politika ortaya koymaya çalışıyor."

ANAYASA'NIN 127. MADDESİ NE DİYOR?

MADDE 127- Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

(Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/12 md.) Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. (Mülga ikinci cümle: 21/1/2017-6771/16 md.) (…) Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.

Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.