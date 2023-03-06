Büyük tezgah kirli pazarlık! Millet İttifakı'ndaki adaylık tiyatrosunda "kurban pazarlığı" gibi anlaşma
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık tiyatrosunun yeni bölümü bugün oynanırken İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu yanıt vereceğini ve ittifaka geri döneceğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme Cumhur İttifakı'nda tepki çekerken MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaptığı paylaşımda “Büyük tezgah! Kirli pazarlık! İlkesiz duruş!" ifadelerini kullandı. AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise "Kurban pazarlığı gibi" dedi. İşte detaylar...
Türkiye'de seçim tarihi yaklaşırken altılı koalisyonda İYİ Parti'nin ayrılık kararı sonrası tekrardan geri dönüşü gözler toplantı sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN DAVET
Gün içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek ittifaka yeniden davet etmişti.
İYİ PARTİ İTTİFAKA DÖNDÜ
Sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir otelde görüşürken geri dönüş tiyatrosunun son hamlesi de gerçekleşti ve İYİ Parti ittifaka yeniden döndü.
KRİTİK TOPLANTI SÜRÜYOR
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor.
MHP'Lİ ERDEM'DEN TEPKİ: BÜYÜK TEZGAH KİRLİ PAZARLIK
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterirken yaşanan kirli pazarlığa ilişkin "Ama en büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size" dedi.
İşte Erdem'in açıklaması:
"Büyük tezgah! Kirli pazarlık! İlkesiz duruş! Birbirinize şamar attınız, masa altından tekme ata ata bacaklarınızı morarttınız. Yetmedi blöf yapıp masadan kalktınız. Pazarlıkla döndünüz… Sat ha sat… Ama en büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size…"
"Mezhepçilik dahi yaparak 'kazanamayacak aday' kampanyasıyla masayı dağıtıyor; sonra mutemet" gibi iki belediye başkanını Kılıçdaroğlu'na yardımcı olarak dayatıyor. Daha önce 'adayımız Kılıçdaroğlu' diyen CHP'li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor. Büyük tezgah! Kirli pazarlık!"
AK PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ HASAN ÇİLEZ: KURBAN PAZARLIĞI GİBİ
"6'lı masa ( şuan için 6'lı, birazdan 5'e veya 4'e düşebilir) Cumhurbaşkanı adayını bıraktı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları için kapışıyor. Bence; 2'sinden biri olur, biri kalır. Kurbanpazarlığı gibi..."
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