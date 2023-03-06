Büyük tezgah kirli pazarlık! Millet İttifakı'ndaki adaylık tiyatrosunda "kurban pazarlığı" gibi anlaşma

MHP'Lİ ERDEM'DEN TEPKİ: BÜYÜK TEZGAH KİRLİ PAZARLIK

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterirken yaşanan kirli pazarlığa ilişkin "Ama en büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size" dedi.

İşte Erdem'in açıklaması:

"Büyük tezgah! Kirli pazarlık! İlkesiz duruş! Birbirinize şamar attınız, masa altından tekme ata ata bacaklarınızı morarttınız. Yetmedi blöf yapıp masadan kalktınız. Pazarlıkla döndünüz… Sat ha sat… Ama en büyük tokadı Türk milleti sandıkta atacak size…"

"Mezhepçilik dahi yaparak 'kazanamayacak aday' kampanyasıyla masayı dağıtıyor; sonra mutemet" gibi iki belediye başkanını Kılıçdaroğlu'na yardımcı olarak dayatıyor. Daha önce 'adayımız Kılıçdaroğlu' diyen CHP'li iki başkan da bunu reddetmeyip kabul ediyor. Büyük tezgah! Kirli pazarlık!"