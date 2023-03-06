FETÖ ve Adnan Oktar destekli operasyon! Üçlü provokatör ajanlar devrede milli ve manevi duygular hedefte: Gökhan Özbek, Gökçe Fırat, Mücahid Han! Kim bu sarıklı cübbeli dolandırıcı?
Türkiye, 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken, on binlerce vatandaş Kahramanmaraş merkezli çifte depremde enkazda can verdi. Devlet milletle el ele vererek bölgedeki yaraları sarmak için çalışmalar yürütürken, bir yandan da karanlık odaklar boş durmayarak harekete geçti. Asrın felaketini fırsat bilen bazı kesimler, milli manevi değerleri "kullanışlı maşalar" üzerinden hedef aldı. Bu seferki provokatör, kendisini din adamı olarak tanıtarak halkın manevi duygularını sömüren üfürükçü Mücahid Han isimli dolandırıcı oldu. Türksat üzerinden yayın yapan bir merdiven altı uydu kanalında cincilik, üfürükçülük, medyumluk gibi şeyler yapan şarlatan, bu yolla vatandaşı kandırırken; FETÖ ve bazı muhalif odaklar da bu şahsın söylemlerini köpürterek tüm dindarları sapkın gibi göstermeye çalıştı. İşte arkasında FETÖ, Adnan Oktar gibi suç örgütlerini barındıran operasyonun deşifresi...
Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı asrın felaketiyle on binlerce canını kaybetti. Devlet, milletiyle birlikte el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıkmış, "yüksek dereceli provotörleri", "23 Derece" adlı FETÖ'ye uzanan karanlık ilişkiler ağının ortasındaki Gökhan Özbek dosyası açıldı.
KİM DURDURACAK BU PROVOKATÖR DOLANDIRICILARI?
Gökhan Özbek ve "23 Derece" isimli operasyon ekibine şimdi de "dini kullanan" bir dolandırıcı eklendi. Sarık ve cübbe giyip, dindar görüntü veren, Türksat üzerinden yayın yapan künyesiz bazı "merdiven altı" uydu kanallarına çıkarılan Mücahit Han, sözde "cin musallat olanları" tedavi ettiğini öne sürüp, büyü bozduğunu da iddia ediyor. Bir dönem FETÖ'nün kullandığı Gökçe Fırat gibi kullanışlı provokatör olan Mücahit Han, samimi Müslümanların ve dini grupların da hedef yapılmasına sebep oluyor. Gökhan Özbek, Mücahit Han gibi provokatörlerin özgürce kirli operasyonlar yapması ise büyük tepki çekiyor.
Özellikle sosyal medyayı da kullanan provokatör sahtekarın sistemi şöyle işliyor: Çıktığı yayınlarda ya da sosyal medya hesaplarında insanların isimlerinden cin musallat olup olmadıkları ya da büyü yapılıp yapılmadığını iddia ediyor. Hatta büyü yapan kişinin ismini gördüğünü öne sürüp insanların duygularını istismar ediyor. İnsanlar da etraflarında büyü yaptığından şüphelendikleri insanları öğrenmek amacıyla bu dolandırıcıyı arıyorlar. Mücahid Han, isimden harf veriyor. Buna inananlar, çevrelerindeki insanları suçluyor. Telefonla arayan kişiye "Büyü yapan akraba ama kan bağı yok" gibi sözler sarfediyor, mağdurlar da "kardeşimin eşi" gibi cevap verdiğinde, dolandırıcı onu doğruluyor.Ancak tezgah şöyle işliyor: TV'dekiler, arayan kişileri yayına bağlamadan önce konuşturuyor. Yayına bağlanınca dolandırıcı, adını, anne adını soruyor, deftere yazıp inceliyor gibi yapıyor. Bu sırada kulaklıktan bilgileri alıyor. İsimden görmüş gibi "Cinler musallat olmuş" diyor. Tedavi olması gereken insanları yanlış yönlendiriyor. TV'dekilerin önceden bilgi alamadığı kişilere ise "Sende büyü, cin yok" diyor.
FETÖ VE ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ TÜRÜ
Televizyon ekranlarında skandal yayınlara imza atan ve karıştığı birçok suçla tutuklanan Adnan Oktar'dan sonra hortlayan Mücahid Han, bazı televizyon kanallarında ve sosyal medya hesaplarında cincilik, kısmet açıcılığı yapıyor.
RTÜK'TEN CEZA!
RTÜK "Mücahid Han ve Diğerleri" isimli programın dini istismar ettiğine ve insanları sömürdüğüne karar verip yerel kanala bir yaptırım uyguladı. Fakat Mücahit Han hâlâ insanları sömürmeye devam ediyor.
MÜCAHİD HAN'IN İĞRENÇ VİDEOLARINI YAYAN HESAPLARIN BAŞINDA 23 DERECE GELİYOR
Kendisini hoca olarak tanıtan ve kabul edilemez açıklamalarda bulunan Mücahid Han'ın videolarını algı operasyon aracı olarak kullanan sosyal medya adreslerinin başını 23 Derece'nin çekmesi dikkatlerden kaçmıyor. Dolandırıcı Han'ın İslam'ın karalanması, Müslümanların tümünün "sapkın" gibi gösterilmesi amacı taşıyan operasyon hesapları özellikle "cinsellik" içerikli açıklamalarını yayma işini görüyorlar.
Oda TV, Onedio, 23 Derece gibi hesapların dışında FETÖ de bu kirli operasyonda aktif rol oynuyorlar.
ALÇAKLIĞI PAYLAŞIP TÜM MÜSLÜMANLARI AYNI KEFEYE KOYUYORLAR
Mücahid Han isimli hem dini hem de maddi dolandırıcının videoları, şu sıralar laik ve kemalistleri tahrik malzemesi malzemesi yapılıyor. Asrın felaketinde bile söz konusu skandal videoları paylaşıp tüm Müslümanları aynı kefeye koyup saldırıdan çekinmiyorlar.
Tek amaçları var, "Müslümanlar işte böyle sapkın" dedirtmek ve milletin birliğini bozmak.
'AK PARTİLİYİM' İMAJI YARATMAYA ÇALIŞIYOR
Söz konusu dolandırıcı Mücahid Han, sadece dini değil aynı zamanda siyaseti de kirli emellerine alet ediyor. Kendisini AK Partili göstermeye çalışan Mücahid Han, gerek Başkan Erdoğan'ın gerekse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımlarını retweetleyip algı operasyonunu başka boyuta taşıyor. Beğeni ve RT'leri gören muhalif isimlerin AK Parti'yi hedefe koymasına neden oluyor.
TOPLUMDA İNFİAL OLUŞTURUYOR
Mücahid Han'ın skandal videolarına karşı din adamları uyarılarda bulunsa da, bu sahtekar provokatör pes etmiyor. Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç'in şu sözleri dolandırıcı Han'ın tezgahını deşifre ediyor: "Televizyon kanallarında resmen cincilik, kısmet açıcılığı yapılıyor, ne peygamberimizin nede sahih İslam alimlerinin yapmadığı bir yöntemle telefonla bağlanan kişilere anne ismi soruluyor, biraz numaradan bekleyip güya Cinler kulağına istihbarat getirdikten sonra senin üzerinde büyü var kardeşim, hem de yedi defa büyü yapılmış büyüyü yaptıran kişide bir kadın o kadının isminin içerisinde M harfi var diyerek ipucu veriyor. Peki soruyorum bu kişi yakınlarındaki isminin içinde M harfi bulunan bir kadına sataşsa veya o kişiye öfkeyle zarar verse veya sen bana büyü yaptırmışsın, düzenimi bozup hayatımı allak bullak etmişsin ben baktırdım Hoca öyle söyledi diyerek öfkeyle o kişiyi öldürse yazık değil mi?"
Mücahid Han'ın asıl maksadının ticari kazanç elde etmek olduğunu belirten Bilgiç "Bu ekrandaki rengârenk kostümlerle çıkan tavus kuşu kılıklı herifler üç kuruş para kazanma uğruna bunun hesabını verebilecek mi? Yüce dinimizi ve mensuplarını cincilik büyücülük sarmalında hayat süren bilimsellikten uzak zavallılar olarak göstermek anlamına gelmiyor mu bu tür programlar? Bu türdeki ticari rantsal amaçlı kurulmuş Din istismarına sebebiyet verecek milyonlarca insanın seyredip aradığı, güya hizmet aldığı şeylere niçin müsaade ediliyor. Ayrıca bu adamın Instagram'da 117 bin takipçisi var. Diğer sosyal medya mecralarına bakamadım" şeklinde konuştu.
"ADNAN OKTAR TÜRÜ REZİLLİKLER YERİNE DİYANET TV'Yİ İZLEYİN"
Bu tarz kişilerin izleyicilerin gözünü boyadığını söyleyen Bilgiç, "Mühim bir ölçü veriyorum bir adam allı yeşilli ne kadar rengârenk kıyafetlerle, kostümlerle meydana veya ekrana çıkıyorsa sahteliği o kadar fazladır, göz boyama derdindedir. Çünkü İslam sadeliği emir buyuran fıtrata uygun bir dindir. Ben şahsen bunların hepsinin RTÜK tarafından sonlandırılması taraftarıyım. Ülkemizde Adnan OKTAR türü rezilliklerin cezası iş işten geçtikten sonra mı verilecek? Eğer ekran üzerinden sağlam sahih bir Dini bilgilendirme almak istiyorsanız hiç böyle şeylerin reklamı olmayan Diyanet TV izlemenizi tavsiye ederim" dedi.
KİM BU MÜCAHİD HAN
- 1995 Yozgat doğumlu.
- Birkaç yıl önce Vine ve YouTube üzerinden dini sokak röportajlarıyla tanındı.
- Sonra, Adnan Oktar'ın etkinliklerinde boy gösterdi.
- Sokak röportajlarını bırakan Mücahid Han, büyü işlerine girdi.
- "Dua Hanem" adlı Youtube kanalına geçti. "Çikolata ile aşık etme duası" gibi videolar yayınladı.
- Büyücülük ve cin çıkarma seansları yaptığını iddia ederek birçok kişiyi dolandırdı.
- Sapkın düşüncelerle dolu videolar çekip Müslümanlığın hedef alınmasına neden oldu.
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