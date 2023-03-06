FETÖ ve Adnan Oktar destekli operasyon! Üçlü provokatör ajanlar devrede milli ve manevi duygular hedefte: Gökhan Özbek, Gökçe Fırat, Mücahid Han! Kim bu sarıklı cübbeli dolandırıcı?

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı asrın felaketiyle on binlerce canını kaybetti. Devlet, milletiyle birlikte el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıkmış, "yüksek dereceli provotörleri", "23 Derece" adlı FETÖ'ye uzanan karanlık ilişkiler ağının ortasındaki Gökhan Özbek dosyası açıldı.

KİM DURDURACAK BU PROVOKATÖR DOLANDIRICILARI?

Gökhan Özbek ve "23 Derece" isimli operasyon ekibine şimdi de "dini kullanan" bir dolandırıcı eklendi. Sarık ve cübbe giyip, dindar görüntü veren, Türksat üzerinden yayın yapan künyesiz bazı "merdiven altı" uydu kanallarına çıkarılan Mücahit Han, sözde "cin musallat olanları" tedavi ettiğini öne sürüp, büyü bozduğunu da iddia ediyor. Bir dönem FETÖ'nün kullandığı Gökçe Fırat gibi kullanışlı provokatör olan Mücahit Han, samimi Müslümanların ve dini grupların da hedef yapılmasına sebep oluyor. Gökhan Özbek, Mücahit Han gibi provokatörlerin özgürce kirli operasyonlar yapması ise büyük tepki çekiyor.

Özellikle sosyal medyayı da kullanan provokatör sahtekarın sistemi şöyle işliyor: Çıktığı yayınlarda ya da sosyal medya hesaplarında insanların isimlerinden cin musallat olup olmadıkları ya da büyü yapılıp yapılmadığını iddia ediyor. Hatta büyü yapan kişinin ismini gördüğünü öne sürüp insanların duygularını istismar ediyor. İnsanlar da etraflarında büyü yaptığından şüphelendikleri insanları öğrenmek amacıyla bu dolandırıcıyı arıyorlar. Mücahid Han, isimden harf veriyor. Buna inananlar, çevrelerindeki insanları suçluyor. Telefonla arayan kişiye "Büyü yapan akraba ama kan bağı yok" gibi sözler sarfediyor, mağdurlar da "kardeşimin eşi" gibi cevap verdiğinde, dolandırıcı onu doğruluyor.Ancak tezgah şöyle işliyor: TV'dekiler, arayan kişileri yayına bağlamadan önce konuşturuyor. Yayına bağlanınca dolandırıcı, adını, anne adını soruyor, deftere yazıp inceliyor gibi yapıyor. Bu sırada kulaklıktan bilgileri alıyor. İsimden görmüş gibi "Cinler musallat olmuş" diyor. Tedavi olması gereken insanları yanlış yönlendiriyor. TV'dekilerin önceden bilgi alamadığı kişilere ise "Sende büyü, cin yok" diyor.