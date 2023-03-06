06 Mart 2023, Pazartesi
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Belediye başkanları göreve devam ederken cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir mi? Mehmet Uçum A Haber'de açıkladı: "Anayasa'ya aykırı"
İYİ Parti ile CHP arasındaki 'adaylık' tiyatrosu, 'belediye başkanları (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) cumhurbaşkanı yardımcısı olsun' formülüyle son buldu. İYİ Parti'nin koalisyona dönüş için şart koştuğu önerinin ise Anayasa'ya aykırı bir durum olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa'ya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar." ifadelerini kullandı.