Akşener'in 3 Mart'taki ayrılık konuşmasını kim hazırladı? A Haber'de çarpıcı iddia: "Çok enteresan bir duruma götürecek bizi"

6'LI KOALİSYONDA 'AKŞENER' TİYATROSU

Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, bugün yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.

Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koştu.

Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.