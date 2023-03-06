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Akşener'in 3 Mart'taki ayrılık konuşmasını kim hazırladı? A Haber'de çarpıcı iddia: "Çok enteresan bir duruma götürecek bizi"

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Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Akşener’in 3 Mart’taki ayrılık konuşmasını kim hazırladı? A Haber’de çarpıcı iddia: Çok enteresan bir duruma götürecek bizi

Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener açıklamasında, CHP liderini, "Üzülerek söylüyorum ki 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." şeklinde sert ifadelerle hedef almıştı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında, Akşener'in koalisyona sert ifadelerle yüklendiği metnin kimin tarafından yazıldığına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı ve "Çok enteresan bir duruma götürecek bizi" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yapmıştı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etmişti. İYİ Parti kanadı yaşananlar üzerine seçime kendi adaylarıyla gireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

6'LI KOALİSYONDA 'AKŞENER' TİYATROSU

Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, bugün yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.

Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koştu.

Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.

AKŞENER'İN KONUŞMA METNİNDEKİ ÇARPICI DETAY: "ÇOK ENTERESAN BİR DURUMA GÖTÜRECEK BİZİ"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında, Akşener'in koalisyona sert ifadelerle yüklendiği ve "Üzülerek söylüyorum ki 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." ifadelerinin yer aldığı metnin kimin tarafından yazıldığına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı ve "Çok enteresan bir duruma götürecek bizi" diye konuştu.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"AKŞENER'İN AİLESİNDEN BİRİSİ KALEME ALDI"

"Sayın Akşener'in 3 Mart akşamı hakikaten öfke patlaması nitelikli metninin kim tarafından hazırlandığı muamma. Bir ipucumuz var; partinin yetkili kurumlarından sözcüsünden veya siyasi deneyiminden hareketle bir isim ya da isimler topluluğu olmadığını, Sayın Akşener'e yakın aileden birisinin olduğuna dair duyumlar var. Hakikaten bunu tespit edebilirsek çok enteresan bir duruma götürecek bizi.

"OLAN ERSAN ŞEN'E OLDU"

Siyasi diplomasiyle açıklanacak bir dil kullansaydı Akşener, bugün Kılıçdaroğlu'nun açıklanmamış adaylığının önünü kesme müzakeresini yapma kabiliyetine sahip olacaktı. Oysa kendisini bağladı, olan Ersan Şen'e oldu. 23 Nisan'da bu koltuğa oturacak bir aktör durumuna düşürüldü değerli bir ceza hukukçusu kimliği taşıdığı halde.

"SİYASİ İP CAMBAZLIĞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı makamı çok icra yetkisine sahip bir mekan. Böyle bir makamı TV'lerde niyetini açıklayan bir değerli hocaya açık artırmayla sunmak, siyasi ciddiyetle örtüşmez. Sayın Bahçeli, İYİ Parti için hep 'ip' benzetmesi yapar, bugün gerçekten siyasi ip cambazlığıyla karşı karşıyayız. Hem robotlar var hem ip üzerinde jonklörler gibi lubutları düşürmeden çevirmeye çalışıyorlar. Bu kadar pamuk ipliğine bağlı bir denkleme Türkiye'yi kim niye emanet eder sorusuna benim vereceğim cevap seçmen sadeleştirerek bakar.

1- Liderlik bu çok önemli. Tek adamlıkla liderlik arasındaki ayrımı toplum yapabilecek ferasete sahip.

2- Gelecek. Geleceğe dair kim umut verecek?

3- Kim söylediğini yapabilecek ve refah üretebilecek?

Bunun dışında ekonomi kur, enflasyon faiz ilişkisi, dış politika gibi onlarca neden sayabilirim."

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