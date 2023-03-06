Twitter çöktü mü son dakika? 6 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Twitter'da son dakika erişim sorunu mu var? sorusu kullanıcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Twitter'da anlık olarak kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Takip ettikleri kişileri ve trendleri görüntüleyemeyen kullanıcılar konuya dair detayları sorguluyor. 6 Mart itibariyla Twitter'a masaüstü ve mobil üzerinden bölgesel erişim sağlanamıyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? İşte, detaylar…