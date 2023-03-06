Twitter çöktü mü son dakika? 6 Mart Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Twitter çöktü mü? sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Twitter’a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, problemin kaynağına ulaşmak istiyor. Twitter, kullanıcıların raporlamaları doğrultusunda Twitter’da sorun olup olmadığını bildiriyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? Twitter neden açılmıyor? İşte, 6 Mart 2023 Twitter’da yaşanan sorunlar
Twitter'da son dakika erişim sorunu mu var? sorusu kullanıcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Twitter'da anlık olarak kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Takip ettikleri kişileri ve trendleri görüntüleyemeyen kullanıcılar konuya dair detayları sorguluyor. 6 Mart itibariyla Twitter'a masaüstü ve mobil üzerinden bölgesel erişim sağlanamıyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? İşte, detaylar…
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 6 MART?
6 Mart'ta Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar anlık olarak Twitter'a erişim problemiyle karşılaştığını bildiriyor.
Twitter'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bazı kullanıcılar telefonları üzerinden Twitter'a erişim sağlayabiliyor.
TWİTTER ERİŞİM YASAĞI GELMİŞTİ!
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter geçtiğimiz haftalardaBTKtarafından alınan bir karar doğrultusunda erişim engeliyle karşılaşmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya ağında çok sayıda kullanıcı ise depremzedelerin durumunu kullanarak provokasyon yapıyordu.
Dezenformasyonun önüne geçebilmek için böyle bir adım atılmıştı. Daha sonra Twitter Türkiye ekibi ile BTK'nın görüşmeleri doğrultusunda erişim engeli kaldırılmıştı.
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