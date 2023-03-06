Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.06 08:01:22 38.2522 37.9942 4.8 -.- 2.2 -.- KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.06 08:00:57 36.9673 29.6135 6.6 -.- 2.4 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.03.06 07:57:33 38.9700 41.0550 5.0 -.- 4.0 4.1 SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.03.06 07:56:55 38.1017 36.4950 5.0 -.- 2.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 07:28:06 37.7550 36.6112 8.6 -.- 1.9 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 07:26:42 38.1150 36.2340 5.0 -.- 2.2 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.06 07:17:38 37.6392 36.1983 5.0 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.06 07:17:19 38.2298 38.7132 5.0 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.06 07:13:55 37.6420 36.1975 5.0 -.- 3.5 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.06 07:10:31 38.1185 38.3317 5.9 -.- 2.6 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.06 07:07:47 39.8500 40.0017 5.3 -.- 2.3 -.- BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.03.06 07:04:19 36.3833 36.0960 2.3 -.- 1.0 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.06 06:58:19 37.9848 26.1718 1.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.06 06:55:44 38.1568 37.0165 11.8 -.- 1.8 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 06:53:59 39.3867 26.2425 9.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.06 06:52:55 37.3467 37.1025 4.7 -.- 2.0 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 06:50:04 36.7230 36.1100 3.9 -.- 1.7 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.06 06:42:10 36.1718 36.4647 7.7 -.- 1.7 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.03.06 06:37:57 38.0917 36.5647 3.3 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 06:34:14 38.0447 37.3633 9.5 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 06:30:52 38.3078 37.3445 8.7 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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