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Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Bingöl’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.06 08:01:22 38.2522 37.9942 4.8 -.- 2.2 -.- KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.06 08:00:57 36.9673 29.6135 6.6 -.- 2.4 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.03.06 07:57:33 38.9700 41.0550 5.0 -.- 4.0 4.1 SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.03.06 07:56:55 38.1017 36.4950 5.0 -.- 2.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 07:28:06 37.7550 36.6112 8.6 -.- 1.9 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 07:26:42 38.1150 36.2340 5.0 -.- 2.2 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.06 07:17:38 37.6392 36.1983 5.0 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.06 07:17:19 38.2298 38.7132 5.0 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel


2023.03.06 07:13:55 37.6420 36.1975 5.0 -.- 3.5 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.06 07:10:31 38.1185 38.3317 5.9 -.- 2.6 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.06 07:07:47 39.8500 40.0017 5.3 -.- 2.3 -.- BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.03.06 07:04:19 36.3833 36.0960 2.3 -.- 1.0 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.06 06:58:19 37.9848 26.1718 1.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.06 06:55:44 38.1568 37.0165 11.8 -.- 1.8 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 06:53:59 39.3867 26.2425 9.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.06 06:52:55 37.3467 37.1025 4.7 -.- 2.0 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 06:50:04 36.7230 36.1100 3.9 -.- 1.7 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.06 06:42:10 36.1718 36.4647 7.7 -.- 1.7 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.03.06 06:37:57 38.0917 36.5647 3.3 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 06:34:14 38.0447 37.3633 9.5 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 06:30:52 38.3078 37.3445 8.7 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bingöl’de 4,2 büyüklüğünde deprem BİNGÖL'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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