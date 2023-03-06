Bingöl’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.