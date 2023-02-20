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Katar'dan Türkiye'ye 3 uçak dolusu yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Katar’dan Türkiye’ye 3 uçak dolusu yardım

Asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük yıkıma neden oldu. Destekeğe koşanların başında gelen Katar'dan bir açıklama daha geldi. Katar, Türkiye'ye 3 uçak daha yardım gönderdi.

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