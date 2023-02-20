Katar’dan depremzedeler için 1400 konteyner daha

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.