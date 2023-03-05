6'lı koalisyon nasıl dağıldı? Gazeteci Mahmut Övür A Haber'de anlattı: Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu

Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtması sonrası, CHP ile İYİ Parti arasında büyük bir kriz patlak verdi. İki partiden birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden ağız dalaşına girerken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, yaşananları A Haber'de değerlendirdi. Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine oyun oynadığını ifade eden Övür, muhalefet partilerinin 'tılsımı' kaybettiğini ifade edip, "6'lı masa umutlarını kaybetti. Meral Akşener’in kendi açısından pozitif bir çıkış yaptığını ve kendisini kurtardığını düşünüyor." diye konuştu. Övür, Türkiye'ye demokrasi, özgürlük vadeden ittifakın birbirinin gırtlağını sıkacak konuma geldiğini ifade edip, "Allah korudu belki de ülkeyi. Bunların memleketi yönettiğini düşünün nasıl krizler çıkardı. Akşener ve kurmayları da 6’lı masanın seçimi kazanamayacağını gördü, o zaman kendimizi kurtaralım dediler." ifadelerini kullandı.