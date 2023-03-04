04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha'da 'En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha'da 'En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha’da ’En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’na katılacak

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenecek 'Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı'nın (EAGÜ-V) ilk gününe katılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA