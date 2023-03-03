Altılı masanın dağılması dünya basınında! Reuters manşete taşıdı: Erdoğan’a karşı cephe kurma çabalarına darbe

"ERDOĞAN GALİBİYET İÇİN ÇOK DAHA İYİ KONUMDA"

Ana muhalefet bloğu kargaşa içindeyken, Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta galip gelmek için şimdi çok daha iyi bir konumda olduğu belirtilirdi.