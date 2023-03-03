03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Altılı masanın dağılması dünya basınında! Reuters manşete taşıdı: Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe

Altılı masanın dağılması dünya basınında! Reuters manşete taşıdı: Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
ABONE OL
Altılı masanın dağılması dünya basınında! Reuters manşete taşıdı: Erdoğan’a karşı cephe kurma çabalarına darbe

Millet İttifakı'ndan yaşanan adaylık krizinin sonunda 6'lı masa dağılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener kararını açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısında bulundu. Akşener'in bu çıkışı ve ittifakta yaşanan büyük çatlak yabancı basında da geniş yankı buldu. Reuters tarafından yapılan haberde "Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyondan ayrılma kararı alması ve sonrasında CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini ön plana atması Türk siyaset tarihine damga vuran bir olay olarak tarihe geçti.

Yaşanan bu olay sonrasında CHP'li isimler ve CHP medyası Meral Akşener'in bu çıkışına sert tepki gösterirken yaşanan olaylar yabancı basında da geniş yankı buldu.

"ERDOĞAN'A KARŞI CEPHE KURMA ÇABALARINA DARBE"

Reuters'ta yapılan haberde muhalefetin yirmi yıldır Başkan Erdoğan'a karşı ciddi bir meydan okuma oluşturmadığını ifade edilirken, Akşener'in kararı "Erdoğan'a karşı cephe kurma çabalarına darbe" olarak yorumlandı.

"ERDOĞAN GALİBİYET İÇİN ÇOK DAHA İYİ KONUMDA"

Ana muhalefet bloğu kargaşa içindeyken, Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta galip gelmek için şimdi çok daha iyi bir konumda olduğu belirtilirdi.

"ERDOĞAN OYLARINI KORUDU"

Deprem felaketine de değinilen haberde, cuma günü yapılan ankette Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin desteklerini büyük ölçüde koruduğunu da ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA