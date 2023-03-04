04 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan şehit polis memuru Hıdır Canoluk’un ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafik uygulama noktasında yaralanan ve daha sonra hastanede şehit olan polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA